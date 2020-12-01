"Моє поранення не має поставити крапку на моїх заняттях спортом"

“Ігри нескорених” – так звуться спортивні змагання, у яких беруть участь поранені військовослужбовці. Цього року, з огляду на пандемію, українські “Ігри нескорених” провели у віддаленому режимі – з допомогою відеозвітів. Зараз судді саме аналізують відео, надіслане учасниками, а переможців обіцяють назвати 13-го грудня. З “нескореними” - також в онлайн-режимі – поспілкувався “Голос Америки”.

Знімаєш свої спортивні досягнення на телефон, надсилаєш відео оргкомітету, а кубки і медалі приходять тобі поштою. У такому незвичному форматі відбуваються цьогорічні «Ігри нескорених» - всеукраїнські спортивні змагання поранених ветеранів.

Перед початком онлайн-чемпіонату учасників проінструктували, що і як робити. Головна вимога – щоб відео було зняте одним шматком, чітко видно спортсмена і його результат.

Львів'янин Ігор Галушка уже відіслав суддям свій відеозвіт. Він виступає у веслуванні на тренажері. Ігор - легенда національної збірної. У 2017-у під Мар'їнкою отримав наскрізне кульове поранення в голову. Після коми заново вчився ходити і говорити. Але ще лежачи на лікарняному ліжку, побачив по телевізору сюжет про «Ігри нескорених» і вирішив – це для нього.

«Я побачив, як хлопаки бігають на протезах, веслують з протезами. І я вирішив, що мені потрібно спробувати. Я мушу там бути. Моя травма, моє поранення не має бути крапкою на заняттях спортом, на тому, що я люблю робити», - каже Галушка.

Інший член збірної волинянин Павло Ковальський дістав травму хребта при обороні Дебальцевого, коли після влучання танкового снаряда його відкинуло вибуховою хвилею. На цьогорічних іграх хоче позмагатися з веслування та стрільби з лука.

Як розповідає Павло, «Для мене медаль на цих іграх онлайн 2.0 – не головне. Я доєднуюсь до можливості додаткового тренування і виступу, а також мотивації підтримувати чудовий спортивний ветеранський проект, щоб мати можливість і надихнути своїх побратимів, і показати, що варто займатися спортом, варто розвиватися, докладати зусиль. Адже це чудова фізична реабілітація».

"Нескорені" змагаються з легкої атлетики, пауерліфтингу, веслування на тренажері, стрільби з лука, плавання та велоспорту. Кажуть: записувати відео в спортзалі, звичайно, не те, що брати участь у реальному чемпіонаті - бракує духу змагальності. Але все одно краще, ніж нічого. Через карантин спортзали довго були зачинені, і багато хто з поранених бійців втратив форму.

Організатори Ігор нескорених розповідають – ідею проведення онлайн-змагань запозичили в американської команди. З’ясувалося, що такий формат відкриває нові горизонти для спортивної реабілітації ветеранів.

Як зазначає директорка проекту «Ігри Нескорених» в Україні Оксана Горбач, «Спортивна реабілітація ветеранів до нинішнього року була пов’язана з офлайн-режимом. Ми завжди говорили про стадіони, про конкретні локації. Ігри нескорених відбувалися у трьох містах: Одесі, Львові і Києві, і ми завжди вимагали, щоб учасники приїхали до нас. Цього ж року “Ігри нескорених 2.0” дозволяють вийти за межі географічних локацій і провести змагання в тому місці, де людина живе. Це може бути маленьке селище або містечко, районного або обласного рівня. Вони можуть взяти участь там, де вони живуть. Можливо, навіть на обладнанні, яке знаходиться у них вдома».

Як каже Горбач, усі відео від учасників уже надійшли, і результати Ігор нескорених 2.0 будуть оголошені вже в середині грудня.

Проте, за її словами, головна перевага проекту не в тому, що він визначає чемпіонів. Головне - що він допомагає витягти ветеранів до спортивних залів, мотивуючи брати нові висоти у спорті і у житті.

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