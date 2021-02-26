Блінкен: Окупація та мілітаризація Криму Росією - загроза для безпеки світу

«Ми підтверджуємо цю просту правду: Крим - це Україна», - йдеться в заяві Держсекретаря США, виданій до сьомої річниці російського втогрнення до Криму.

Головний дипломат США наголосив на заргзах, які становлять дії Росії в Криму для міжнародної безпеки: «Окупація та збільшення мілітаризації Кримського півострова мають значення далеко за межами українських кордонів і є загрозою для спільної світової безпеки».

Через російські репресії мешканці Криму живуть у постійному страху і не можуть вільно проживати своє життя

Він згадав про гуманітарну шкоду від російської агресії, зокрема через репресії російської окупаційної влади проти кримських татар, етнічних українців та інших етнічних та релігійних меншин в Криму. Проводяться рейди мечетей, осель, незалежні ЗМІ виганяють з півострова, ті, хто насмілюються висловилюватись проти окупації, отримують тривалі строки ув‘язнення, підкреслив Блінкен.

«Через російські репресії мешканці Криму живуть у постійному страху і не можуть вільно проживати своє життя», - наголосив він.

Блінкен привітав українську ініціативу «Кримська платформа» і запевнив, що американські санкції проти Росії, введені за захоплення Криму, діятимуть, доки Росія не змінить свою політику.

США ніколи не визнають претензії Росії на анексію Криму, наголосив Блінкен і закликав Росію негайно зупинити окупацію Криму, повернути контроль Україні, звільнити політичних в‘язнів та припинити агресію на сході України.

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