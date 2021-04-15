Санкції проти росіян за дії в Криму ввели США, ЄС, Канада, Британія та Австралія

Міністерство фінансів США ввело санкції проти п‘ятьох осіб та трьох організацій, пов‘язаних із російською окупацією Криму та порушеннями прав людини проти місцевого населення півострова, йдеться в офіційному повідомленні відомства.

Подібні санкції діють з боку ЄС, Великої Британії, Канади та Австралії.

Сполучені Штати віддані підтримці українського суверенітету: Крим - це Україна

«Ці дії, вжиті у тісній співпраці з нашими союзниками, свідчать про рішучість у тому, щоб притягнути Росію до відповідальності за спробу анексії Криму, - говорить директор Служби Міністерства фінансів США з контролю над міжнародними активами Андреа Гакі. - Ці санкції накладуть додаткові витрати на Росію за примусову інтеграцію Криму а також привернуть увагу до зловживань, які відбуваються в умовах спроб Росії провести анексію. Сполучені Штати віддані підтримці українського суверенітету: Крим - це Україна».

Під санкції за побудову Керченського мосту потрапили Леонід Риженкін, керівник російської будівельної компанії «Мостострест», що діє в Криму; «Ленпромтранпроект», компанія, яка створила проект мосту а також будівельний директорат залізниці «Беркакіт-Томмот-Якутськ», яка побудувала залізницю для Керченського мосту.

Сумнозвісна в‘язниця відома тяжкими порушеннями, заразними хворобами, поганими і нелюдськими умовами проживання та невідповідним медичним обслуговуванням

Також за порушення прав людини в Криму, санкції було введено проти Симферопольського СІЗО-1. «Сумнозвісна в‘язниця відома тяжкими порушеннями, заразними хворобами, поганими і нелюдськими умовами проживання та невідповідним медичним обслуговуванням», - йдеться в повідомленні Міністерства фінансів США. Серед ув‘язнаних там і затримані з політизованих мотивів, кримські татари та українці, яких затримали на невизначений час.

Три росіянина та місцевий посадовець потрапили під санкції США за проведення російської окупації. Серед них Лариса Кулінич, так званий «міністр власності та земельних відносин», Павло Каранда, так званий «міністр внутрішніх справ» Криму, Леонід Михалюк, голова так званого «ФСБ в Криму», Володимир Терентьєв, так званий «голова головного директорату розвідувального комітету» Криму.

В результаті санкцій будуть заморожені активи цих осіб в юрисдикції США. Також американцям заборонено співи працювати з цими особами.

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