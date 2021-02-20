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7 років агресії РФ в Криму. США, Британія висловлюють солідарність з Україною

Британія оголосила про надання фінансування для програми допомоги мешканцям Криму

Сім років тому Росія почала агресію в Криму. З того часу порушення прав людини на мілітаризація Криму стали «новою нормою» на півострові. Про це заявила заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова. У своєму дописі в соцмережах у суботу посадовиця висловила вдячність «усім, хто підтримує нас у боротьбі за звільнення Криму від російського окупанта».

Міністерсто закордонних справ Великої Британії у своїй заяві звернуло увагу на значну гуманітарну шкоду, якої завдала незаконна анексія Криму Росією.

У цей день Велика Британія оголосила надання фінансування обсягом 168 000 британських фунтів для нового проекту для покращення доступу до життєво необхідних послуг для українців, які мешкають в Криму, включаючи доступ до лікування та отримання українських паспортів.

Міністр закордонних справ Британії Домінік Рааб заявив: «Велика Британія підтримує Україну проти незаконної анексії Криму і ми продовжуємо підтримувати тих, ни чиїх життях позначилась незаконна агресія Росії.

Росія намагається приховати порушення прав людини, перешкоджаючи доступу міжнародних спостерігачів до Криму. Однак, ми працюватимемо тісно з ООН та міжнародними партерами, щоб забезпечити відповідальність Росії».

Посольство США у цей день нагадало про промову Джо Байдена, виголошену ним в українському парламенті 8 грудня 2015 року.

Під оплески українських парламентарів Байден тоді наголосив: «Сполучені Штати не визнаЮть і ніколи не вИзнають спроб Росії анексувати Крим».

У своїй заяві цього тижня тимчасово повірена США в ОБСЄ Кортні Остріан сказала про порушення прав людини в Криму. «Минулі сім років Росія переслідувала кримських татар, етнічних українців та тих, хто виступав проти окупації. Російська окупаційна влада залякує, затримує, арештовує та переслідує тих, хто наважується виступати проти Москви і критикує її репресивні заходи. Кремль призиває тисячі молодих кримчан до збройних сил Росії і переслідує тих, хто відповляється служити у окупаційних силах».


«Агресія Москви та окупація суверенного сусіда, України, триває задовго», - наголосила дипломат і закликала Росію «припинити окупацію Криму, зупинити агресію в Чорному та Азовському морях», вказати збройним формуванням скласти зброю і вивести сили та обладнання з України.

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Чи буде Україна та протидія Росії серед пріоритетів співпраці союзників по НАТО? Відео
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Чи буде Україна та протидія Росії серед пріоритетів співпраці союзників по НАТО? Відео

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