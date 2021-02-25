"Наша позиція ніколи не зміниться: Крим - це Україна"

Напередодні чергової річниці незаконної анексії Криму 26 лютого, посольство США оприлюднило добірку заяв американських політиків та посадовців стосовно позиції Сполучених Штатів у цьому питанні.

"Ми чітко заявили, що вважаємо вторгнення Росії в Крим поза межі їхніх баз порушенням міжнародного права", - цитує посольство слова 44-го президента США Барака Обами, сказані ще у березні 2014 року.

Ця спроба анексії суперечить міжнародному праву, це неправильно, і ми не приймемо це за жодних обставин



"Ця спроба анексії суперечить міжнародному праву, це неправильно, і ми не приймемо це за жодних обставин", - наводиться заява нинішнього президента Джо Байдена, виголошена в грудні 2015 року, за часів його віце-президентства.

"З плином часу факти не змінюються; Крим був, є і повинен залишитися частиною суверенної України", - нагадує посольство слова із промови у березні 2016 року постійного представника США при ООН Саманти Пауер.

Наводяться також заяви держсекретаря США Джона Керрі, постійного представника США при ООН Ніккі Гейлі, заступника держсекретаря Джона Саллівана, послині Марії Йованович, держсекретаря США Майкла Помпео, заступника держсекретаря Девіда Гейла, тимчасової повіреної у справах США Крістіни Квін, заступника держсекретаря Стівена Бігана.

заяви, виголошені в різні роки різними представниками Вашингтона, об'єднує незмінний меседж: Крим - це Україна

Ці заяви, виголошені в різні роки різними представниками Вашингтона, об'єднує незмінний меседж: Сполучені Штати ніколи не визнають анексію Криму Росією; Крим - це Україна.

Свою заяву напередодні сьомих роковин анексії Кримського півострова оприлюднила також Рада Європи.

Як мовиться в заяві від 25 лютого 2021 р. високого представника ЄС від імені Європейського Союзу Жозепа Борреля, "через 7 років після насильницької та незаконної анексії Автономної Республіки Крим та міста Севастополь Російською Федерацією, Європейський Союз непохитно відстоює суверенітет та територіальну цілісність України".

"Європейський Союз знову повторює, що не визнає і продовжує засуджувати це порушення міжнародного права", - мовиться в заяві.

Як наголосив від імені ЄС Жозеп Боррель, Європейський Союз готовий розглянути пропозиції України стосовно повернення Криму.

ЄС вітає дипломатичні зусилля, спрямовані на відновлення суверенітету та територіальної цілісності України, і розгляне конкретні ідеї України в цьому напрямку



Як мовиться в заяві, "ЄС вітає дипломатичні зусилля, спрямовані на відновлення суверенітету та територіальної цілісності України в межах її кордонів, визнаних міжнародною спільнотою, і розгляне конкретні ідеї України в цьому напрямку у відповідності до запровадженої політики невизнання".

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