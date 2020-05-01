США засуджують використання Росією каральної психіатрії проти опозиції в Криму

Росія використовує каральну психіатрію проти тих в Криму, хто перебуває в опозиції до окупації. На цьому в своїй заяві від 30 квітня наголосив посол США в ОБСЄ Джеймс Гілмор.

«Кримських татар, політичних в‘язнів, Яшара Муедінова та Раіма Айвазова тижнями утримують в умовах каральної психіатрії, за повідомленнями, разом з небезпечними та нестабільними співкамерниками», - йдеться в заяві.

«20 квітня ФСБ наказало піддати психіатричному затриманню трьох кримських татар, заарештованих під час рейдів минулого місяця, - заявив посол. - Це стара тактика, яку застосовували раніше, облишили і тепер її знову вживають проти політчних опонентів».

Також США висловили занепокоєння тим, що окупаційна влада видала письмові «попередження» шістьом лідерам кримських татар, попереджаючи їх про так звану «екстремістську діяльність» у зв‘язку з визначними датами для кримських татар, включаючи 18 травня - дату депортації Сталіним кримськотатарського народу.

Антирадянському дисиденту Олегу Соф‘янику, якому двічі за останні два тижні ФСБ не дозволило виїхати з Криму, в лютому окупаційна влада погрожувала помістити його до каральної психіатрії за проукраїнські погляди, наголошує посол.

Також США висловили занепокоєння тим, що окупаційна влада видала письмові «попередження» шістьом лідерам кримських татар, попереджаючи їх про так звану «екстремістську діяльність» у зв‘язку з визначними датами для кримських татар, включаючи 18 травня - дату депортації Сталіним кримськотатарського народу.

США закликали Росію припинити залякування опонентів окупації і звільнити затриманих опозиціонерів.

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