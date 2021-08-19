Засновниками "Кримської платформи" стануть 45 держав та міжнародних організацій

В установчому саміті "Кримської платформи" візьмуть участь 45 держав і міжнародних організацій. Про це на брифінгу в четвер повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Як він зазначив, на рівні президентів будуть представлені Латвія, Литва, Естонія, Польща, Словаччина, Угорщина, Молдова, Словенія, Фінляндія.
На рівні прем'єр-міністрів - Румунія, Грузія, Хорватія, Швеція
На рівні глав парламентів - Швейцарія і Чеська Республіка.
На рівні міністрів закордонних справ - Туреччина, Франція, Німеччина, Іспанія, Італія, Бельгія, Австрія, Нідерланди, Люксембург, Ірландія, Данія, Болгарія, Чорногорія, Північна Македонія
Міністри оборони прибудуть від Великої Британії і Португалії.
Сполучені Штати будуть представлені посланцем Сполучених Штатів, членом уряду, міністром транспорту США.
Норвегію представлятиме держсекретар МЗС.
НАТО представлятиме заступник генсекретаря, Раду Європи - генеральний секретар, Європейську раду - президент, ГУАМ - генеральний секретар.
На рівні послів будуть представлені Нова Зеландія, Мальта, Японія, Австралія, Кіпр, Канада, Греція.
"Загалом 44 іноземні делегації. Разом з Україною - 45 учасників", - підсумував Кулеба.
Як він зауважив, саміт "Кримської платформи" за кількістю делегацій високого рівня уже перевищив усі попередні міжнародні заходи України. "Такого саміту Україна ще не приймала", - сказав міністр.
Кулеба також наголосив, що, незалежно від рівня представництва, країни-учасниці стануть засновниками "Кримської платформи".
"На наших очах буде творитися, без перебільшення, історія", - зазначив Кулеба. За його словами, із запуском "Кримської платформи" буде створено механізм, який поверне Крим на міжнародний порядок денний, утворить коаліцію держав, готових опікуватися проблемою деокупації українського півострова.
"Щодо Криму ми 7 років були у статусі жертви. Тепер міняємо цей статус на статус рятівника", - наголосив очільник МЗС. Як він додав, етап скарг, що в України відібрали шматок землі, залишився позаду. "Кримська платформа" працюватиме над стратегією деокупації українських територій.
Кулеба наголосив також, що ініціатива у створенні "Кримської платформи" належить президентові України Володимиру Зеленському.
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