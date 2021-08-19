Засновниками "Кримської платформи" стануть 45 держав та міжнародних організацій

В установчому саміті "Кримської платформи" візьмуть участь 45 держав і міжнародних організацій. Про це на брифінгу в четвер повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Як він зазначив, на рівні президентів будуть представлені Латвія, Литва, Естонія, Польща, Словаччина, Угорщина, Молдова, Словенія, Фінляндія.

На рівні прем'єр-міністрів - Румунія, Грузія, Хорватія, Швеція

На рівні глав парламентів - Швейцарія і Чеська Республіка.

На рівні міністрів закордонних справ - Туреччина, Франція, Німеччина, Іспанія, Італія, Бельгія, Австрія, Нідерланди, Люксембург, Ірландія, Данія, Болгарія, Чорногорія, Північна Македонія

Міністри оборони прибудуть від Великої Британії і Португалії.

Сполучені Штати будуть представлені посланцем Сполучених Штатів, членом уряду, міністром транспорту США.

Норвегію представлятиме держсекретар МЗС.

НАТО представлятиме заступник генсекретаря, Раду Європи - генеральний секретар, Європейську раду - президент, ГУАМ - генеральний секретар.

На рівні послів будуть представлені Нова Зеландія, Мальта, Японія, Австралія, Кіпр, Канада, Греція.

"Загалом 44 іноземні делегації. Разом з Україною - 45 учасників", - підсумував Кулеба.

Як він зауважив, саміт "Кримської платформи" за кількістю делегацій високого рівня уже перевищив усі попередні міжнародні заходи України. "Такого саміту Україна ще не приймала", - сказав міністр.

Кулеба також наголосив, що, незалежно від рівня представництва, країни-учасниці стануть засновниками "Кримської платформи".

"На наших очах буде творитися, без перебільшення, історія", - зазначив Кулеба. За його словами, із запуском "Кримської платформи" буде створено механізм, який поверне Крим на міжнародний порядок денний, утворить коаліцію держав, готових опікуватися проблемою деокупації українського півострова. ​

"Щодо Криму ми 7 років були у статусі жертви. Тепер міняємо цей статус на статус рятівника", - наголосив очільник МЗС. Як він додав, етап скарг, що в України відібрали шматок землі, залишився позаду. "Кримська платформа" працюватиме над стратегією деокупації українських територій.

Кулеба наголосив також, що ініціатива у створенні "Кримської платформи" належить президентові України Володимиру Зеленському.

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