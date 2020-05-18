Посольство США закликало Росію «припинити свої старі традиції завдання страждань населенню Криму»

Травма та страждання спричинені депортацією кримських татар 76 років тому лише посилюються теперішньою окупацією Криму Росією. Про це у відеозверненні присвяченому вшанування жертв сталінської депортації кримських татар заявила тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіана Квін.

«Ми закликаємо Росію припинити своєї старі традиції завдання страждань населенню Криму, припинити призов до збройних сил на півострові та негайно повернути контроль над Кримом Україні», - йдеться в заяві.

Квін підтвердила - США ніколи не визнають незаконну анексію Криму Росією, а американські санкції, пов‘язані з окупацією Криму, залишатимуться в силі доки Росія не поверне Україні контроль над Кримським півостровом.

Спільною заявою вшановували пам’ять численних безневинних жертв сталінської депортації кримськотатарського народу міністри закордонних справ України, Естонії, Грузії, Латвії, Литви та Польщі. Вони висловили підтримку кримським татарам у боротьбі за їхні права.

«76 років тому, 18 травня 1944 року радянськими каральними органами здійснено злочинну депортацію кримськотатарського народу з території його історичного проживання - Криму, - у віддалені райони Узбекистану, Казахстану та Російської Федерації», - йдеться у заяві.

Країни засудили «агресивну політику РФ щодо України та нові репресії проти кримськотатарського народу» і закликали Росію «припинити порушення фундаментальних принципів міжнародного права, повною мірою виконати резолюції Генеральної Асамблеї ООН щодо ситуації з правами людини в Автономній Республіці Крим і місті Севастополь, Україна, і вимоги міжнародного співтовариства стосовно деокупації Автономної Республіки Крим і міста Севастополь».

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