Аби стримати Росію від наступу, Захід має діяти зараз - Кулеба

Продемонструвати рішучу готовність покарати Москву новими санкціями, щоб стримати Кремль від нападу на Україну. До цього закликав західних союзників міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю агентству Reuters.

Говорячи про нові санкції, він назвав, зокрема, відключення Росії від платіжної системи SWIFT.

Як вважає Кулеба, Захід повинен попередити Росію, що у разі нової відкритої військової агресії РФ буде негайно відрізана від SWIFT і що слова не розійдуться з діями.

У мене немає інформації, що рішення про початок військової операції проти України вже прийнято

В інтерв'ю Reuters Кулеба заявив, що Київ наразі не має інформації про те, що зосереджена на кордоні військова сила буде застосована для вторгнення в Україну. Проте, як наголосив міністр, Заходу важливо діяти негайно, щоб цього не допустити.

«У мене немає інформації, щоб стверджувати, що рішення про початок військової операції проти України вже прийнято. Зараз воно може йти в будь-якому напрямку. І саме тому консолідована реакція Заходу така важлива зараз, щоб перешкодити Путіну прийняти таке рішення», - зазначив Кулеба.

І саме тому консолідована реакція Заходу така важлива зараз, щоб перешкодити Путіну прийняти таке рішення

Очільник українського зовнішньополітичного відомства прокоментував також заяву Путіна про "червоні лінії". "Я прочитав послання президента Путіна наступним чином: "ми будемо перетинати ваші червоні лінії, але вам не дозволено перетинати наші червоні лінії, і ми будемо визначати, де наші червоні лінії ", - сказав Кулеба.

У середу під час звернення до Федеральних зборів президент Росії застеріг Захід не перетинати "червону межу" у відносинах з РФ, пригрозивши, що відповідь буде "швидка, асиметрична і жорстка". При цьому він додав, що Москва сама визначатиме, де та "червона межа" проходить.

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