USAID встановлює в українських лікарнях кисневі станції

За підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) українські лікарні отримують кисневі станції для лікування важкохворих на COVID-19.

Про це повідомило посольство США в Україні.

Першу автономну станцію генерації кисню вартістю в $1 млн отримала районна лікарня у селищі Гоща на Рівненщині. Нині таке обладнання встановлюють у 13 лікарнях у різних областях України.

Як заявив директор регіональної місії USAID Джеймс Хоуп, на цю програму USAID виділило $29 млн. Це лише частина загальної допомоги, яку уряд Сполучених Штатів виділив на боротьбу з пандемією в Україні.

"Разом з українським народом ми подолаємо виклики, пов'язані з цією світовою пандемією", - сказав Хоуп.

На сьогодні Уряд США надав Україні $47,6 млн на протидію COVID-19.

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