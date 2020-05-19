Китай повертає карантинні обмеження для більш ніж 100 мільйонів людей

Китай запроваджує жорсткі карантинні обмеження через спалах коронавірусу COVID-19 на північному сході. Про це повідомляють світові ЗМІ з посиланням на китайську державну пресу. Обмеження заторкнуть близько 108 мільйонів людей і стануть подібними до карантинних заходів в Ухані, китайському місті, з якого розпочалась пандемія коронавірусу.

В провінції Джилін припинено транспортне сполучення: потяги та автобуси не ходять, школи закрито, а біля восьми тисяч людей переведено на карантинний режим. У Джилін вже вводились карантинні обмеження в березні та лютому.

Різка реакція Китаю на порівняно невелику кількість випадків заражень, яка, за місцевими офіційними повідомленнями становить в провіцнії менше 150 випадків, свідчить про побоювання у країні повторної хвилі коронавірусу. Кілька тижнів тому Китай почав знімати карантинні обмеження, введені на початку року.

Представники міжнародної спільноти критикували Китай за замовчування початку епідемії в країні та применшення кількості жертв хвороби, що згодом переросла на світову пандемію.

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