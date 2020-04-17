Кількість безробітних у США перевищила 20 мільйонів, а економіка Китаю скоротилась вперше за 30 років на тлі пандемії

22 мільйони американців стали на облік безробітних протягом останніх чотирьох місяців. Такі дані оприлюднило Міністерство праці США вказавши, що кількість тих хто став на облік з безробіття зросла на 5,2 мільйона лише протягом останнього тижня.

Обмежувальні заходи, запроваджені у зв‘язку з пандемією коронавірусу, боляче вдарили по економіці країн, насамперед заторкнувши сфери обслуговування, туризму, ресторанний бізнес та роздрібну торгівлю.

Друга за величиною економіка світу - Китай - зареєструвала падіння у 6.8% за перші три місяці 2020 року, порівняно з відповідним періодом попереднього року. Це перше падіння зареєстроване в країні за тридцять років.

Обмежувальні заходи, спрямовані на подолання пандемії призвели до зупинки підприємств, зменшення споживання. Промисловість скоротилась на 8,4%, а роздрібна торгівля - на 19%, оголосила влада Китаю у п‘ятницю.

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