Трамп: Китай прагне перемоги Байдена, тому поширює дезінформацію

Китай відчайдушно прагне перемоги колишнього віце-президента США Джо Байдена на президентських виборах, вважає президент США Дональд Трамп. Про це Трамп написав у твіті ввечері в середу.

«Китай проводить масовану кампанію з дезінформації, бо вони відчайдушно прагнуть перемоги втомленого Джо Байдена на президентських перегонах, щоб продовжити обкрадати Сполучені Штати, як вони це робили впродовж десятиліть», - написав Трамп.

Трамп раніше критикував дії керівництва Китаю, звинувачуючи його у поширенні неправдивих даних стосовно епідеміх коронавірусу. «Вони могли легко зупинити чуму, але не зробили цього», - твітував Трамп в середу.

Колишній віце-президент США бере участь у президентських виборах у США і в нещодавньому ролику політичної реклами Байден розкритикував за слабкість політику Трампа щодо Китаю. Штаб Трампа також випустив рекламний ролик в якому йдеться, що син Байдена використовував вплив батька, щоб отримати бізнес-угоду в Китаї.

Дискусія про те, кого Китай хотів би бачити президентом США триває і в американських ЗМІ.

«Чому Дональд Трамп переважає Джо Байдена, коли йдеться про Китай», пише радник кампанії Трампа Медісон Джжесотто в колонці для The Hill. Джесотто наголошує на тому, що Трамп розуміє загрозу економічної залежності США від Китаю, а той час, як Джо Байден на посаді віце-президента проводив «м‘яку» політику щодо Китаю.

Інструменти «м‘якої дипломатії» важливі для забезпечення провідної ролі США в світі, йдеться в статті Financial Times під заголовком «Китай може багато втратити, якщо Джо Байден стане президентом». Автор статті порівнює теперішню міжнародну ситуацію з 1960-ми роками, коли було протистояння США та СРСР і питання прихильності третіх держав до того, чи іншого центру впливу мало надзвичайно важливе значення. «Більша відданість НАТО, менша політизація питань торгівлі, заяви про серйозне ставлення до питання зміни клімату - все це може зупинити віддалення від США Європи, Австралії та інших союзників Америки», - йдеться в статті.

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