Розвідка США: Китай «переорієнтовує кампанію впливу» на команду Байдена

Китайські агенти активізували зусилля із впливу на команду новообраного президента США Джо Байдена. Про це Білл Іваніна, директор Центру контррозвідки та безпеки США заявив під час події в американському аналітичному центрі «Аспенський інститут» у середу.

«Ми бачимо активізацію з боку Китаю, який, як ми і передбачали, переорієнтовує кампанію впливу проти нової адміністрації», - заявив Іваніна.

Він наголосив, що кампанія зі зловмисного впливу Китаю спрямована «не лише проти тих, хто увійде до нової адміністрації, але і людей з оточення нової адміністрації».

Протягом минулого року США заарештували декількох дослідників, пов‘язаних з китайськими збройними силами. «Ці п‘ять-шість арештів були просто верхівкою айсберга і, чесно кажучи, ми та інші не усвідомлювали наскільки він є великим», - заявив під час виступу на події Джон Демерс, голова служби національної безпеки Міністерства юстиції США.

Більше тисячі дослідників, пов‘язаних із військом Китаю, полишили країну, в результаті кампанії спрямованої проти крадіжки високих технологій китайськими агентами, додав Демерс.

Раніше Іваніна попереджав про те, що Китай намагався вплинути на вибори у США. Президент США Дональд Трамп неодноразово наголошував на важливості протистояння зловмисному впливу Китаю у США.

Дивіться також: Барр призначив спецпрокурора для розслідування справи про початок слідства щодо втручання Росії у вибори США 2016 року. Відео