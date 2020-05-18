Нові правила США поставили китайську Huawei на межу виживання

Потужна китайська компанія високих технологій Huawei в понеділок виступила з різкою критикою нового правила, запровадженого в США, назвавши його атакою на компанію, що поставила компанію «на межу виживання» і «спричинила хаос у світовий галузі високих технологій».

У п’ятнцию Міністерство торгівлі США запровадило нове правило, за яким іноземни компанії, що використовують американське устаткування для виробництва мікрочіпів, мають отримувати дозвіл перед тим, як продавати напівпровідники компанії Huawei. Компанія, яка є другим за величиною виробником смартфонів у світі, використовує чіпи та напівровідники, які виготовляються у світі з використанням американських технологій.

«Це нове правило вплине на розвиток, підтримку та продовження функціонування мереж, які коштують сотні мільярдів доларів і присутні в 170 країнах», - йдеться у заяві голови компанії Гуо Піна. Гуо Пін наголосив: «Для нас тепер головне - виживання».

У п’ятницю міністр торгівлі США Вілбур Росс заявив, що нове правило покликане не дозволити Huawei обходити американські санкції і використовувати технології США для виробництва напівпровідників за кордоном. Навіть розробка компанією власних компонентів все одно залежатиме від американських технологій, підкреслив Росс.

В неділю Міністерство торгівлі Китаю видало заяву з різким осудом дій США і заявило про свою готовність «вжити всіх необхідних заходів» у відповідь.

США вже тривалий час заявляють про ризики для безпеки, які надходять від компанії Huawei, зокрема через те, що, на думку Вашингтона, компанія може надавати можливості китайській владі для слідкування за користувачами та шпигунства. Згідно до китайського законодавства, влада може мати доступ до даних зібраних компанією, або вказати компанії збирати такі дані.

Huawei відкидає звинувачення.

У США співпраця з компанією Huawei фактично заборонена. В травні 2019 року Міністерство торгівлі США внесло Huawei до переліку тих, чия діяльність суперечить американським інтересам.

Дивіться також: Загадкова дитяча недуга на тлі коронавірусу. Відео