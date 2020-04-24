Лікарі попереджають, що COVID-19 може бути причиною раптового інсульту

Коронавірус COVID-19 може бути причиною раптового інсульту у людей у віці 30-40 років, які не мають обтяжуючих захворювань. Свідчення на користь такого висновку надав американський нейрохірург Томас Окслі та його колеги.

Їх дослідження має бути опубліковано в науковому журналі New England Journal of Medicine.

Вони зазначають, що збільшується кількість свідчень, що вірус COVID-19 може спричинити зміни у згущенні крові, що може призвести до інсульту.

Томас Окслі, нейрохірург лікарні Mount Sinai в Нью-Йорку заявив в коментарі CNN: «Наш звіт вказує на те, що кількість раптових інсультів у молодих пацієнтів зросла у сім разів протягом останніх двох тижнів. Більшість цих пацієнтів не мали медичних проблем в анамнезі і перебували вдома з незначними симптомами (або в двох випадків, без симптомів) COVID».

Лікар закликав людей уважно ставитись до можливих симптомів інсульту.

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