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Україна

Канада перевірить достовірність результатів експертизи про збиття українського літака в Тегерані

Меморіал українському екіпажу збитого у Тегерані літака в аеропорту "Бориспіль"

Канада проведе власну форенсетичну експертизу збиття українського літака в Ірані у січні цього року.

Як повідомило МЗС Канади на запит видання The Associated Press, їхня команда має намір організувати та проаналізувати всю доступну інформацію та дані розвідки щодо авіакатастрофи 8 січня поблизу Тегерану.

За висновками цього розслідування, МЗС має намір надати уряду Канади рекомендації про достовірність інформації щодо авіакатастрофи.

Вранці 8 січня літак авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», що летів з Тегерану до Києва, був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту іранської столиці.

Внаслідок катастрофи загинули всі 176 людей, які перебували в літаку – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу.

Серед загиблих – громадяни семи країн, у тому числі 11 українців, 63 громадяни Канади, 82 - Ірану, 10 - Швеції, 4 - Афганістану, а також по 3 громадян ФРН і Великої Британії.

Іран на початку заперечував свою провину, втім пізніше взяв відповідальність за збиття літака, назвавши це “помилкою оператора”.

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