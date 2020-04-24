Вдячність за доставку українськими літаками медичних засобів до США висловило американське посольство

В середу літаки ДП «Антонов» розпочали серію польотів, доставляючи медичні засоби з Китаю до США. Низку перельотів у квітні здійснять літаки «Руслан» до таких американських міст, як Орландо, Х‘юстон, Вашингтон, Лос-Анджелес, повідомляє компанія «Антонов».

У травні до здійснення цих поставок долучиться і найбільший у світі літак «Мрія».

Посольство США висловило вдячність тим, хто доклав зусиль задля доставлення медичних засобів до США на українських літаках.

«Боротьба COVID-19 вимагає міцної командної роботи, і ми пишаємось партнерством з народом України для боротьби з пандемією як в Україні, так і в США», - йдеться у дописі посольства у Facebook.

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