США критикують Росію за небезпечні маневри літаків. РФ дає власну версію подій

ВМС США розкритикували російські ВПС за «небезпечне» та «непрофесійне» маневрування в повітрі над Середземним морем.

Російський літак провів два маневри «перехоплення» протягом 100 хвилин, йдеться в заяві ВМС США виданій у неділю. «Перше перехоплення було проведено, як видається, безпечно і професійно. Друге перехоплення було визнано небезпечним і непрофесійним, бо Су-35 провів високошвидкісний і потужний маневр, який призвів до зближення літаків на 25 футів (менше 8 метрів) прямо навпроти Р-8А, наражаючи літак США на хвилю турбулентності і викиди повітря з двигунів», - йдеться в заяві ВМС США.

«У відповідь, Р-8А, який діяв на постійній вистоті та швидкості, знизився, щоб збільшити відстань і забезпечити безпеку обох літаків».

Посадовці США назвали дії російського пілота «невідоповідними гарним практикам пілотування та міжнародним правилам перельотів».

В своїй заяві виданій в понеділок російські військові заявили, що російський літак відправився з російської бази в Сирії, щоб ідентифікувати ціль, що наближалась до російського військового об‘єкта в Сирії.

Чотири дні тому росіяни здійснили подібний небезпечний маневр в повітрі біля американського літака над Середземним морем, повідомляли ВМС США.

Коментуючи маневри Су-35, командувач силами США в Європі Тод Уотерс сказав, що, на його думку, дії російського Су-35 «більше складали враження непрофесійних, аніж навмисних».

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