Мадонна повідомила, що аналіз виявив у неї антитіла до COVID-19

У Мадонни виявили антитіла до коронавірусу COVID-19. Про такі результати аналізу відома американська співачка повідомила у одному зі своїх відео на Instagram із серії «карантинний щоденник».

«Здала аналіз позаминулого дня і дізналась, що маю антитіла. Тому завтра буду довго їздити на машині з відкритими вікнами і буду вдихати повітря. Вдихатиму повітря з COVID-19. Так. Сподіваюсь буде сонячно», - каже 61-річна співачка.

Минулого місяця в одному з відео на Instagram Мадонна повідомила, що через пандемію померли знайомі їй люди, включаючи її родича, брата її охоронця і колегу, з яким вона співпрацювала з деяких музичних проектів.

Наявність антитіл не гарантує, що людина не може повторно заразитись коронавірусом. Про це попереджає Всесвітня організація з охорони здоров‘я. Відомостей про те, як виробляється імунітет до цього вірусу поки обмаль.

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