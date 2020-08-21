70% українців бачать своє майбутнє в Україні - опитування



70% українців хочуть будувати своє майбутнє в Україні. 51,2% збираються жити і працювати на Батьківщині та не мають наміру виїжджати за кордон.

"Цифра приємно здивувала", - сказав "Голосу Америки" науковий директор Фонду "Демократичні ініціативи" Олексій Гарань. Як він додав, "Добре, що більшість українців бачать себе в Україні. Головне - створити для них умови".

Напередодні Дня Незалежності соціологи запитали респондентів: "Як би ви проголосували, якби референдум щодо проголошення державної незалежнсті відбувався зараз?"

сьогодні референдум про незалежність був би тріумфально виграний



Як свідчать дані опитування, сьогодні референдум про незалежність був би тріумфально виграний: "за" проголосували б 84% українців. Причому це стосується усіх регіонів і всіх вікових груп.

"Попри війну і пов'язану з війною економічну кризу, попри пандемію абсолютна більшість - "за". Незалежність стала цінністю для українців", - коментує результати опитування Олексій Гарань.

Ще одним цікавим результатом стала відповідь на запитання: "На Вашу думку, розпад Радянського Союзу - це було добре чи погано?"

Майже половина - 49% вважають, що розпад СРСР - це добре



Майже половина - 49% вважають, що розпад СРСР - це добре. Натомість третина (32%) відповіли, що це погано. "Непозбувну бентегу за СРСР" демонструють, при цьому, люди старшого віку.

Соціологи з'ясували також ставлення українців до цілісності й суверенітету України, зокрема, шляхів подолання збройного конфлікту на Донбасі.

Заради миру на Донбасі українці готові йти на компроміси, але не будь-які

Як з'ясувалося, заради миру на Донбасі українці готові йти на компроміси, але не будь-які. Компромісів "за будь-яку ціну" хоче лише 20%. І лише 34% готові підтримати "особливий статус" та вибори в ОРДЛО.

Причому серед електорату правлячої партії "Слуга народу" прихильників "особливого статусу" ще менше, ніж у цілому по країні. 28% виборцв "Слуг" кажуть, що ніколи, за будь-яких умов територія Донбасу ніякого особливого статусу мати не повинна.

"Це дуже важливо, - каже Олексій Гарань. - Бо ми не знаємо, чим завершаться переговори, які веде президент Зеленський з Росією".

Як він додав, "У цих переговорах в якийсь момент може виплисти отой "особливий статус". Це розколе країну, викличе жорсткий спротив з боку руху опору капітуляції. Адже навіть власний електорат Зеленського цього не підтримує".

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