Маленькі індички «розліталися» з полиць магазинів перед цим Днем подяки у США

Традиційно на День подяки у США, який святкують цього року 26 листопада, американці збираються родинами, а до святкового столу подають велику запечену індичку.

Цього року через пандемію багато американців скасували бучні святкування, а менше свято означає менше частування.

Міністерство сільського господарства США відзначило зростання попиту на порівняно маленьких індичок - вагою 4-7 кілограмів. Раніше американці частіше купували індиків вагою 7-14 кілограмів, наводить дані міністерства видання Quartz.

Американські фермери виявились неготовими до такої зміни у вподобаннях. Цього року фермери вирощували більших індиків. Згідно з даними Міністерства, фермер у США цього року вирощували більших індиків - середня вага при продажі складала 7 кілограмів. У США нараховується більше 2 500 виробників індичок.

Butterball, компанія, що є одним із провідних виробників індичок у США, у вересні опитала 1000 дорослих американців стосовно їхніх планів на святкування Дня подяки. 30% з опитаних заявили, що будуть святкувати у вузькому родинному колі. Це вдвічі більше ніж звичайно, зауважили в компанії.

Компанія також веде телефонну лінію для передсвяткових розмов про індичку Butterball Turkey Talkline. «Як не дивно, люди питають про індичок менших розмірів», - цитує NPR слова однієї з працівниць коло-центру компанії.

Багато людей також вперше готуватимуть самі на це свято, відзначила працівниця.

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