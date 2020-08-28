У Вашингтоні маршем протесту активісти вшановують 57-му річницю промови Кінга «У мене є мрія»

В Американській столиці сотні людей збираються на акцію протесту. Подія присвячена 57-ій річниці маршу на Вашингтон «За роботу та свободу» - демонстрації 1963 року за расову справедливість. Тоді лідер правозахисного руху Мартин Лютер Кінг зі сходів меморіалу Лінкольну висловив свою, можливо, найвідомішу промову «У мене є мрія», закликавши покінчити з системною політикою расової дискримінації у США. З цих сходів почнеться і цьогорічна хода.

Цьогорічна акція проходить під гаслами «приберіть коліно з нашої шиї». Її учасники протестують проти застосування надмірної сили поліцейськими проти чорношкірих та меншин. Цього літа в США спалахнули протести після смерті афроамериканця Джорджа Флойда, після того, як його затримала поліція в Міннеаполісі і було оприлюднено відео того, як поліцейський тримав коліно на шиї Флойда. Цього тижня в місті Кеноша, штат Вісконсин, тривають протести, які розпочались, після оприлюднення відео на якому видно, як поліцейський стріляє у чорношкірого чоловіка, який був повернутий спиною до офіцера.

Організатори акції у Вашингтоні спочатку заявляли, що в ході візьмуть участ до 100 000 осіб, але потім оцінки зменшились до 50 000 осіб. Зменшення оцінок частково пов’язане з протиепідемічними заходами. Один з організаторів маршу, правозахисна організація Sharpton скасувала деякі чатрерні автобуси, які мали прибути зі штатів з високим рівнем поширення COVID-19, після того, як Вашингтон ввів вимогу двотижневого карантину для тих, хто прибуває до міста з цих штатів, включаючи Флориду, Джорджію та Техас, пише Голос Америки.

Очікується, що учасники акціях протесту дотримуватимуться соціального дистанціювання.

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