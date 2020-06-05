Ілон Маск закликав розділити Amazon, обурившись через книгу про коронавірус

Засновник компанії Tesla Ілон Маск у Twitter закликав розділити компанію Amazon, після того, як один з авторів поскаржився у соцмедіа, що його книгу заблокували від публікації власним коштом на платформі найбільшої світової компанії Інтернет-торгівлі, пише Reuters.

Книга, за повідомленням ЗМІ, ставить питання про ризики епідемії коронавірусу.

«Це ненормально, Джефф Безос», - написав Маск, звертаючись до засновника Amazon Джеффа Безоса. Безос також є власником компанії-конкурента Маска в космічних проектах.

«Час розділити Amazon. Монополії - це неправильно!» - додав Маск у другому твіті.

Маск не має повноважень на те, щоб розділити компанію Amazon.

Інтернет-компанія не відреагувала на твіт Маска, але заявила, що книга автора Алекса Беренсона під назвою «Невідома правда про COVID-19 та карантини. Частина 1: Введення, обліки смертей та оцінки», була помилково заблокована і тепер її можна придбати. Компанія запевнила, що це рішення не пов‘язане із твітом Маска.

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