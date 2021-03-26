"Вивчай і розрізняй": українських школярів навчають медіаграмотності

Хопчик і дівчинка під парасолькою, на яку ллються потоки... інформації. Це логотип проєкту «Вивчай та розрізняй», що запроваджує медіаграмотність у шкільну освіту.

Вже кілька років українські школярі вчаться відрізняти правду від брехні просто під час уроків з української літератури, історії, мистецтвознавства.

Проходячи, наприклад, тему Реформації в країнах Західної Європи, їх попросять проаналізувати сучасні газетні повідомлення про постать Мартіна Лютера. І пропонують поміркувати: чому автори по-різному інтерпретують одні й ті самі історичні події? А вивчаючи Конституцію Пилипа Орлика, учитель дасть дітям завдання розібрати першоджерело. Бо хоч документ і широковідомий, але обріс міфами.

Як розпізнати фотофейк? Як викрити бота?



Як розпізнати фотофейк? Як викрити бота? Як упевнитись в справжності того чи іншого акаунту в соцмережі?

Такі вправи, вікторини, тести з інформаційної грамотності інтегровані в освітній процес. І їхня головна мета – навчити старшокласників оцінювати інформацію критично.

Проєкт «Вивчай та розрізняй» стартував у 2018 році, і на сьогоднішній день діє вже у понад 650 школах по всій Україні, - розповіла директорка проєкту Мехрі Дракман під час онлайн-конференції, присвяченої здобуткам медіаграмотності в освіті.

Методика уроків, розроблена IREX та Академією української преси за підтримки Посольства США та Великої Британії в Україні, отримала офіційний гриф Міністерства освіти і зараз поширюється урядом на решту українських закладів освіти.

Проєкт дає змогу українській молоді краще відрізняти факти від суджень та припущень



Як сказала керівниця проєктів з протидії дезінформації з посольства Великобританії в Україні Флора Блоуер, «Проєкт дає змогу українській молоді краще відрізняти факти від суджень та припущень як у засобах масової інформації, так і в Інтернеті. Піддавати сумніву неправдиві історії і приймати обґрунтовані рішення щодо того, яку інформацію вони споживають, поширюють та відтворюють».

Як додав аташе з питань культури посольства США в Україні Шон О’Хара, «Подібно до того як вакцини пом’якшують поширення пандемії, освіта з медіаграмотності вакцинує наше суспільство від зовнішніх маніпуляцій».



За словами О’Хари, «Ми пишаємося нашим тісним співробітництвом з Україною та Великобританією з питань протидії дезінформації, включаючи зовнішню дезінформкцію, що фінансується тією державою, яка хоче підірвати віру наших громадян у демократію».

«Це виклик, з яким стикаються всі три наші країни», - сказав представник посольства США.

проєкт ще й зробив шкільні уроки цікавішими



Проєкт «Вивчай і розрізняй» припав до душі і вчителям. Окрім корисних навичок з розпізнавання пропаганди та маніпуляцій, проєкт ще й зробив шкільні уроки цікавішими. Про це заявили 95% учителів, які взяли участь в опитуванні, проведеному в школах, де діє проєкт.

А дослідження, здійснене серед учнів, які вже пройшли курс медіаграмотності, довело: вони краще відрізняють факти від суб’єктивних суджень, а правдиві новини - від неправдивих.

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