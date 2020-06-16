Мексика тимчасово забороняє своїм сезонним працівникам їхати до Канади

Мексика припиняє надсилати сезонних робітників для сільськогосподарських робіт в Канаді, доки не отримає роз‘яснень стосовно двох випадків смерті від коронавірусу мексиканців, які працювали на фермах в Канаді, заявив посол Мексики в Канаді, пише видання Toronto Star.

«Це дозволить нам разом з федеральною владою, провінціями та фермерами оцінити що трапилось і чи потрібно щось виправити», - заявив посол Хуан Камачо в інтерв’ю для преси.

Два сільгосппрацівника померли на фермах в провінціях Онтаріо, де був зареєстрований спалах коронавірусу.

«Вони приїхали, пробули два тижні на самоізоляції і підхопили його тут, - сказав прес‘єр-міністр Канади Даг Форд про померлих мексиканців. - Не хочу, щоб звинувачували цих трударів-мігрантів. Це добрі люди, мали добрі наміри і вони важко працюють».​



Спалах кронавірусу у провінції Онтаріо не дозволив цьому регіону послабити карантинні обмеження одночасно з іншими провінціями країни.

З Мексики до Канади у найближчі місяці планувало прибути 5000 сезонних працівників.

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