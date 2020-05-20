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Дві дамби прорвало в американському штаті Мічиган. Тисячі людей змушені евакуюватись

В місті Сенфорд штату Мічиган затопило дороги, 19 травня 2020 року

Швидке підвищення рівня води спричинило прорив дамб на річці в американському штаті Мічиган. Біля 10 000 місцевих мешканців змушені евакуюватись. Одне з міст штату може опинитись під триметровим шаром води, попереджає губернаторка штату.

Прорив дамб стався на річці Тіттабавассі в окрузі Мідленд поблизу однойменного міста.

«Протягом наступних 12-15 годин центр Мідланда може опинитись під майже дев’ятьма футами [майде трьома метрами] води», - заявила губернаторка Мічигану Гретхен Вітмер.

В Мічигані діють обмеження, які забезпечують соціальне дистанціювання з огляду на пандемію COVID-19. В окрузі Мідленд зареєстровано менше 80 випадків зараження коронавірусом і менше 10 смертей.

В облаштованих притулках проводяться протиепідемічні заходи - потерпілим вимірюється температура, їм видають маски.

В Мідленді вже більше 120 років розташовано головний офіс а також виробничий завод міжнародної компанії Dow Agrochemicals. З огляду на аварію, компанія зупинила виробництво, де працюють 9000 осіб. Підрозділи відповідальні за збереження хімікатів, продовжують працювати.

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