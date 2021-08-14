У США «безпрецедентне» зростання міграції на Мексиканському кордоні

Прикордонна служба США зераєструвала більше 200 000 випадків міграції на кордоні з Мексикою, найбільше за 21 рік. Про це заявив міністр внутрішньої безпеки США Алехандро Майоркас.

«Ми зіткнулись із безпрецедентною кількістю мігрантів між пунктами пропуску на південному кордоні», - заявив Майоркас під час спілкування з пресою в Техасі у четвер.

Майоркас зауважив, що кількість випадків міграції враховує декілька перетинів кордону одним і тим же мігрантом. Кількість мігрантів за цей час перевищила 150 000, що відбповідає піковим значенням останніх місяців.

Правила, введені в часи президентства Дональда Трампа з метою стримування пандемії COVID-19, так званий «Розділ 42», дозволяє швидко депортувати мігрантів, а також передбачає подання ними заявки на статус біженців без перебування у США. Байден залишив це правило в силі, однак зробив виключення для дітей без супроводу та деяких інших категорій.

Саме ця норма викликала критику десятків організацій із захисту прав мігрантів у США. Більше 80 організацій звернулись до Байдена в п‘ятницю із закликом скасувати будь-які норми, які змушували б мігрантів чекати на розгляд своєї справи про статус біженця на території Мексики. Організації назвали таку політику «жорстокою, незаконною та неефективною».

Майоркас пов‘язав збільшення міграції з важкими умовами життя в країнах, звідки надходять мігранти, а також зі зміною імміграційної політики за часів президента США Джо Байдена.

Він, однак, заперечив зв‘язок поширення коронавірусу в південних штатах США із збільшенням міграції.

«Рівень виявлення [вірусу серед мігрантів] нижче, ніж рівень у наших місцевих громадах», - заявив посадовець.

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