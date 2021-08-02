ЄС допоможе Литві стримувати хвилю міграції через кордон з Білоруссю

Посадовці Європейського Союзу нададуть мільйони євро допомоги Литві задля подолання міграційної кризи, яку, як заявляють в країні, створив очільник Білорусі Олександр Лукашенко, пише АР.

«Цинічним гібридним нападом» на Шенгенську зону через створення «білоруським режимом потоку незаконних мігрантів» назвала ситуацію прем‘єр-міністр Литви Інгріда Симонайте.

Ілва Йоханссон, відповідальна ЄС з внутрішніх справ, під час свого візиту до Литви назвала міграційну кризу «провокацією з боку режиму Лукашенка» і закликала об‘єднати європейські зусилля, щоб показати, що «на територію ЄС немає вільного доступу».

Литовська влада затримала 287 мігрантів за добу в неділю, що є рекордною кількістю з початку кризи. За офіційними даними, на кордоні з Литвою з початку місяця затримали 3 832 мігрантів, з яких 2 555 були громадянами Іраку.

Режим Лукашенка надає оманливі надії і цинічно експлуатує цих мігрантів, вважає Йоханссон.

«Я почула історії нерегулярних прибулих з Білорусі на литовському кордоні в пункті перетину Падваріоніс. Їх цинічно експлуатує режим Лукашенка, надаючи їм оманливі надії і неправдиві маршрути», - наголосила вона. Посадовиця ЄС відзначила «зразкові» дії литовських прикордонників у подоланні кризи.

США висловлювали занепокоєння потоком мігрантів з країн Близького Сходу і Африки, що хлинули з Білорусі до Литви. Про це заявляв помічник заступника Держсекретаря США Джордж Кент минулого місяця.

За словами Кента, подібна «тактика тиску» порівнянна з потоком мігрантів з Росії до Фінляндії та Норвегії в 2015 році.

«Це те, що ми, звертаючись до білоруської влади, закликаємо зупинити, - навмисне підштовхування мігрантів з інших країн до литовському кордоні», - сказав американський дипломат.

В статті використано матеріали АР, Reuters.

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