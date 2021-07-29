МВФ: місія проведе візит до України у вересні. Аналітики коментують

«Дуже конструктивною» назвала розмову з українським президентом Володимиром Зеленським директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва.

У своєму дописі у Twitter, Георгієва відзначила «суттєвий економічний прогрес» України в рамках програми МВФ і висловила сподівання на конструктивну співпрацю з питань, що залишились, під час роботи місії у вересні.

Рішення про роботу місії з програми України у вересні стало результатом розмови із Зеленським, написав у Facebook представник України у Фонді Владислав Рашкован.

Серед питань, які ще потребують вирішення, під час розмови йшлося про законопроект про Національний банк України, який наразі розробляється за участю міжнародних партнерів і буде розглянутий Верховною Радою після відновлення її роботи восени цього року, а також ухвалення закону про НАБУ в другому читанні, повідомили в Офісі президента України.

Новина про розмову створює позитивне тло для України, щоб провести запозичення перед новою хвилею стурбованості, яку можуть викликати російські військові навчання «Запад-2021». Такими думками у Twitter поділився британський аналітик Тімоті Еш.

Український аналітик компанії Dragon Capital Сергій Фурса на своїй сторінці у Facebook висловив сумніви щодо того, що Україні вдасться домовитись про виділення другого траншу за програмою stand-by. Він припускає теоретичну можливість, що Україні вдасться вмовити МВФ подовжити строк дії програми, який закінчується в грудні, однак вказує, що МВФ не готовий довірити Україні.

Раніше цього місяця, опитані «Голосом Америки» західні економісти вказували, що перенесення переговорів щодо програми МВФ на вересень, скоріш за все означатиме, що швидкого виділення коштів за програмою stand-by не буде, адже у вересні починається розгляд державного бюджету і МВФ приділятиме значну увагу цьому питанню.

Минулого року МВФ погодив програму stand-by обсягом 5 млрд дол для України. За програмою, було виділено один транш у 2,1 млрд дол. Для виділення другого траншу, необхідно виконати вимоги перегляду програми.

Також уже восени Україна може отримати до 2,7 млрд доларів від МВФ без умов в рамках програми розподілу спеціальних прав запозичення Фонду.

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