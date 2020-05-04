Міжнародні подорожі зі США можуть поновитись лише в 2021 - Мнучин

Перспективи поновлення міжнародних подорожей до кінця 2020 року є непевними, через пандемію коронавірусу, заявив міністр фінансів США Стівен Мнучин. Він припустив, що поновлення відбудеться лише в 2021 році і порадив американцям цього року обмежитись подорожами всередині країни.

«Це чудовий час, щоб відкривати для себе Америку. Багато людей не бачили великої території Америки, - зауважив Мнучин. - Я хотів би знову скоро повернутись до подорожей».

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість стимулювання подорожей. «Президент також вивчає можливості стимулювання подорожей. Ми хочемо, щоб люди малу змогу безпечно подорожувати і відвідувати інші місця», - додав Мнучин.

«Очевидно, для бізнесменів, яким справді потрібно подорожувати, обмежені подорожі будуть», - уточнив міністр в інтерв‘ю Fox Business News в понеділок, додавши, що пріоритетом для уряду США є відкрити внутрішню економіку.

З кінця березня у США введено найвищий рівень попередження про небезпеку подорожей за кордон. Репкомендація уникати будь-яких міжнародних подорожей залишається в силі.

У США кількість зареєстрованих випадків зараження коронавірусом перевищила 1,1 мільйона осіб, а кількість померлих склала більше 67 000.

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