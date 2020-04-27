Через коронавірус у США закриваються м’ясопереробні заводи

Більше десяти м’ясопереробних заводів у США мусили призупинити роботу через велику кількість випадків зараження COVID-19 серед працівників.

«Ланцюг поставки їжі переривається», - заявив голова правління однієї з найбільших компаній в цій сфері Tyson Foods у листі в The New York Times, опублікованому на правах реклами у неділю.

«Вимушене закриття заводів з виробництва свинини, яловичини та курятини навіть на невеликий час, призведе до зникнення мільйонів фунтів м‘яса з мережі постачання. В результаті в продуктових магазинах буде менше нашої продукції, до того часу, поки ми не зможемо знову відкрити наші об‘єкти», - пише Джон Тайсон.

Tyson Food мало призупинити роботу свого заводу з виробництва свинини в Айова 22 квітня після того, як у низки працівників було виявлено коронавірус. Завод з виробництва свинини також мав закрити Smithfield Foods, а JBS закрив завод з виробництва яловичини в Колорадо.

Згідно до даних профспілки, 13 працівників у цій сфері померли від коронавірусу, а 6500 тисяч зіткнулись із вірусом.

Ця ситуація може позначитись і на споживачах. Майже два мільйони курей буде зруйновано в американських штатах Меріленд та Делавер, пише Baltimore Sun. Фермери також викидають велику кількість молока та яєць, пише Business Insider.

Серед причин великої кількість заражень на заводах називають недостатнє соціальне ізолювання працівників. Центри контролю за хворобами у США видали рекомендацію стосовно того, які дії мають вживати роботодавці, щоб забезпечити соціальне дистанціювання своїх працівників під час роботи на конвеєрі а також при вході на роботу.

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