Капсула SpaceX успішно доставила астронавтів НАСА на МКС

Капсула «Команда Дракон» успішно пришвартувалась до Міжнародної космічної станції в понеділок увечері.

Три американські астронавти - Майкл Гопкінс, Віктор Гловер та Шеннон Уокер а також один японський астронавт Соїчі Нагучі приєднались на МКС до команди з одного американського і двох російських астронавтів, які прибули на станцію минулого місяця з Казахстану на російській ракеті «Союз».

Астронавти провели в «Капсулі Дракон» більше 30 годин. Політ проводився в автоматизованому режимі.

Це перша «робоча» подорож «Капсули Дракон» після експериментального пілотованого запуску в травні.

Команда проведе біля шести місяців на МКС і буде займатись науковими дослідженнями, здійснювати виходи у відкритий космос для ремонту станції.

Планується, що інші астронавти замінять команду в квітні, коли буде проведено наступний запуск капсули «Команда Дракон».

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