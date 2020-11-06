Помпео: шлях виходу з кризи для влади Білорусі окреслив звіт «Московського механізму»

ОБСЄ підтвердило повідомлення про масштабні та безкарні порушення прав людини та зловживання, які вчиняла влада Білорусі протягом виборів 9 серпня та після них. Про це йдеться у звіті Московського механізму ОБСЄ, опублікованому 5 листопада.

Порушення включали зловживання проти мирних протестувальників, активістів опозиції та журналістів, включно з катуваннями, довільними затримуваннями, обмеженням свободи самовираження, зборів та проведення мирних акцій, відзначив у відповідній заяві держсекретар США Майк Помпео.

США закликали владу Білорусі «припинити утиски і дослухатись до вимог народу країни щодо проведення вільних та справедливих виборів за незалежного спостереження».

Помпео висловив «захоплення стійкістю народу Білорусі» і наголосив, що рекомендації наведені в звіті Московського механізму надають владі Білорусі «шлях для виходу з кризи».

Рекомендації ОБСЄ включають - «роботу спостережної місії ОБСЄ/ODHIR, припинення насильства проти власного народу та притягнення до відповідальності винуватих у минулих порушеннях, звільнення несправедливо затриманих, проведення змістовного державного діалогу зі справжніми представниками політичної опозиції та громадянського суспільства», зауважив Помпео.

Представництво США в ОБСЄ розмістило відео з поясненням роботи «Московського механізму», який використовують держави ОБСЄ, щоб порівняно швидко отримати експертний звіт та рекомендації від незалежних експертів ОБСЄ.

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