У США запровадили мораторій на виселення з житла

Центри США з контролю над захворюваннями запровадили мораторій на чотири місяці на виселення з житла за несплату оренди, або плати за користування житлом. Мораторій покликаний зменшити економічну шкоду, завдану пандемією COVID-19.

Для того, щоб не втратити житло, мешканці матимуть заявити під присягою, що вони не мають можливості сплатити за житло і що їх виселення призведе до необхідності співмешкати з іншими людьми, йдеться у мораторії, що базується на повноваженнях влади запроваджувати карантинні обмеження.

«Президент Трамп прагне допомогти американцям, які тяжко працюють, уникнути виселення зі своїх осель і подолати поширення коронавірусу», - заявив речник Білого дому Браян Моргенстерн у вівторок.

Мораторій не скасовує обов‘язкові виплати за житло, але надає можливість відтермінувати оплату, якщо особа не має доходу, через втрату роботи у часи пандемії, або сплачує великі рахунки за лікування, що також пов‘язане з пандемією.

В неурядовій організації Національна коаліція задля житла для малозабезпечених привітали дії уряду.

«Як ми говоримо вже 5 місяців, найменше, що може зробити федеральний уряд, це забезпечити, щоб ми не втратили житло в часи світової пандемії», - твітує голова коаліції Даян Єнтел.

Президент іншої неурядової організації Національної ради багатосімейного житла, Даг Біббі висловив незадоволення тим, що мораторій було запроваджено, але грошової допомоги на сплату за оренду, або збільшення допомоги з безробіття передбачено не було.

Наразі у США тривають переговори в Конгресі стосовно другого пакету допомоги задля подолання економічних наслідків пандемії. Звертаючись до законодавців, міністр фінансів США Стівен Мнучин заявив про необхідність затвердження нових заходів економічної допомоги.

«Ми надаємо перевагу затвердженню законодавства за підтримки обох партій, яке б надавало допомогу на сплату оренди тим, хто найбільше постраждав», - сказав Мнучин. Він все ж назвав значно перебільшеними деякі оцінки, за якими більше 30 мільйонів американців постали перед загрозою виселення.

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