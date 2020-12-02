З наступного року сфера обслуговування в Україні переходить на українську

Обслуговувати споживача іншою мовою можна буде тільки на його прохання



З 16 січня 2021 року сфера обслуговування в Україні має перейти виключно на українську мову. Обслуговувати споживача іншою мовою можна буде тільки на його прохання.

Про це повідомив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь на своїй сторінці у Facebook.

"З 16 січня 2021 року мова обслуговування споживачів – українська!", - зазначає Кремінь.

Як він уточнив, "Відповідно до статті 30 Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної”, всі надавачі послуг, незалежно від форми власності, зобов’язані обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари і послуги державною мовою".

За словами уповноваженого, "у супермаркеті та в інтернет-магазині, у кав'ярні, банку, на АЗС, в аптеці чи бібліотеці, де б ти не був - обслуговування має бути українською".

Як він додав, іншою мовою персональне обслуговування клієнта може здійснюватися лише в тому випадку, якщо він про це попросить.

У разі порушення прав на отримання інформації та послуг українською мовою Кремінь порадив звертатися до мовного омбудсмена.



У разі порушення прав на отримання інформації та послуг українською мовою Кремінь порадив звертатися до мовного омбудсмена.

Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" був ухвалений 25 квітня 2019 року і набрав чинності 16 липня того ж року. Водночас норми закону імплементуються поступово.

Зокрема, стаття 30 "Державна мова у сфері обслуговування споживачів" набирає чинності через вісімнадцять місяців з дня набрання чинності цим Законом.

Нагадаємо: Опозиційний блок намагається оскаржити конституційність "мовного" закону. Влітку цього року Конституційний суд України розпочав розгляд подання депутатів-опоблоківців, які просили перевірити закон про державну мову на предмет відповідності Конституції.

Водночас голова Конституційного суду Олександр Тупицький дав зрозуміти, що подання проросійських депутатів не буде задоволене. "Нема там особливих проблем", - сказав Тупицький, коментуючи Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної”.

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