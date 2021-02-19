Маск пояснив, чому Tesla придбала біткоїн. Більшість фінансових компаній не планують наслідувати цей приклад - опитування

Ілон Маск, який цими днями повернув собі статус найбагатшої людини планети, прокоментував рішення Tesla інвестувати 1,5 мільярда доларів у найпопулярнішу криптовалюту «біткоїн».

«Коли фіатні валюти приносять негативний чистий відсоток, лише дурень не буде дивитись в інший бік, - твітує Маск. - Біткоїн майже такий же поганий, як і фіатні гроші. Ключове слово - «майже».

В четвер Маск написав у Twitter, що рішення Tesla не завжди відображають його точку зору, але зауважив, що «тримати трохи біткоїна - просто менш дурна форма утримувати ліквідність, ніж готівка, це достатньо авантюрно як для компанії S&P 500».

Міністр фінансів США Дженет Єллен також назвала біткоїн «дуже спекулятивною» валютою

Інформація про рішення Tesla придбати криптовалюту привернуло до неї увагу і призвело до зростання біткоїна до $52 000 цього тижня, пишуть ЗМІ.

Все ж наслідувати приклад Маска і купувати біткоїн планують не всі. 95% провідних фінансових компаній не планують інвестувати у біткоїн в 2021 році. Такі результати опитування оприлюднило агентство Gartner. 84% опитаних фінансових керівників компаній назвали цю криптовалюту дуже волатильною.

«Фінансові лідери, завданням яких є забезпечити фінансову стабільність, не бажають робити спекулятивний стрибок у невідоме», - сказав голова досліджень Gartner Александр Бент.

Міністр фінансів США Дженет Єллен також назвала біткоїн «дуже спекулятивною» валютою. В інтерв‘ю CNBC в четвер вона вказала на значні коливання курсу біткоїна і висловилась за додаткове регулювання ринку, з метою захистити інвесторів.

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