«Поверніть людям свободу!» Ілон Маск виступив проти карантинних обмежень

У вівторок американський мільярдер засновник Tesla Ілон Маск опублікував серію твітів, протестуючи проти обмежувальних заходів, введених з метою стримування поширення коронавірусу COVID-19.

«Звільність Америку негайно», - йдеться в одному з твітів 48-річного мільярдера.

«Поверніть людям свободу!» - закликав Маск ввечері у вівторок, поширивши статтю Wall Street Journal в якій висловлювались сумніви у ефективності запроваджених обмежень.

Він назвав «фактичним домашнім арештом» введені обмеження і привітав повідомлення про те, що ресторани та магазини штату Техас зможуть поновити свою роботу. «Браво, Техас!» - твітує мільярдер.

Маск раніше називав паніку через коронавірус «дурною». Він однак заявляв про участь його компанії у виробництві апаратів штучної вентиляції легень.

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