Ілон Маск намагався пояснити авторці «Гаррі Поттера», що таке біткоїн

Засновник компанії Tesla Ілон Маск вступив у дискусію у Twitter, яку розпочала відома британська письменниця, авторка «Гаррі Поттера», Джоан Роулінг.

Роулінг звернулась до своїх читачів у соцмережі із проханням пояснити, як працює криптовалюта біткоїн.

«Я не розумію біткоїн. Будь ласка, поясніть мені», - написала Роулінг у Twitter. Твіт отримав багато відповідей від прихильників цієї валюти, а також від тих, хто виступає проти криптовалют.

Зрештою, Роулінг написала: «Мені люди зараз пояснюють біткоїн, і якщо чесно, це ла-ла-ла колекціонування (Мій маленький поні?), ла-ла-ла комп‘ютери (маю такий), ла-ла-ла крипто (звучить лячно), ла-ла-ла розуміти ризик (я не розумію)».

На цей твіт відповів Ілон Маск, який погодився з нею, але натякнув, що випуски валюти, які зараз проводять центробанки, намагаючись врятувати свої країни від пандемії, зменшують довіру до традиційних валют і підвищують шанси криптовалют.

«Це так, хоча на тлі масштабних випусків валют державними центробанками, інтернет-гроші біткоїн мають гарний вигляд», - йдеться у твіті Маска.

На відміну від традиційних валют, центробанк жодної країни не випускає біткоїн. Натомість його випуск фіксується у публічному записі. Криптовалюту захищено технологією блокчейн. Попри сподівання своїх творців, біткоїн все ще не став поширеною валютою у світі.

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