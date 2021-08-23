«Історичний день для МВФ та світу». Країни почали отримувати додаткові спецправа запозичення Фонду

Сьогодні МВФ почав розподіл додаткових спецправ на запозичення (SDR), в рамках якого країни отримають кошти еквівалентні 650 млрд дол, з метою відновлення їхніх економік після пандемії. Кошти в еквіваленті 2,7 млрд дол має отримати і Україна.

«Це історичний день для світу та МВФ, - твітує речник Фонду Джеррі Райс. - Країни-члени МВФ почали отримувати свої частки найбільшого розподілу SDR за історію - близько 650 млрд дол».



Кошти надаються без плати за користування і без умов. У Фонді очікують, що розподіл дозволить країнам поповнити валютні резерви, зменшити боргову залежність, створити можливості для реформ.

«Розподіл SDR є критично важливим компонентом широких зусиль МВФ з підтримки країн в часи пандемії», - заявила директорка-розпорядниця Фонду Кристаліна Георгієва. Вона перелічила інші елементи підтримки такі, як 117 млрд дол нових програм фінансування для 85 країн, зменшення навантаження з обслуговування боргу для 29 країн з низькими доходами.

Після отримання SDR, країни можуть обміняти їх на валюти інших учасників Фонду і отримати долари, євро, єни, чи інші валюти і придбати на ці кошти, наприклад, вакцини, пояснює Георгієва.

Програма розподілу SDR наразилась на критику через те, що Фонд, за повідомленнями, вирішив не виключати з числа учасниць програми Білорусь. На відміну від Афганістану та Венесуели, які Фонд вважає країнами з нелегітимними режимами, Білорусь отримає кошти в рамках розподілу прав запозичень. Кошти для Білорусі складатимуть приблизно 900 млн дол.

Афганістан, контроль над яким захопив Талібан, не матиме доступу до коштів МВФ, заявив минулого тижня Райс.

Рішення було прийняте з огляду на «недостатню ясність в міжнародній спільноті» щодо визнання влади Талібану в країні.

«Як завжди в таких випадках, МВФ керується поглядами міжнародної спільноти», - додав речник МВФ.

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