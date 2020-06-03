Виконавче правління МВФ розгляне програму для України 9 червня

Про це йдеться в попередньому календарі Виконавчого правління Міжнардоного валютного фонду, розміщеного на сайті організації.

Очікується, що правління своїм рішенням схвалить кредитну програму стенд-бай для України, яка отримала схвалення МВФ на робочому рівні наприкінці травня.

Обсяг нової угоди складе 5 мільярдів доларів. Україна сподівається, що перший транш програми обсягом 1,9 мільярда доларів надійде незабаром після її схвалення. Про це пресі заявляв український прем‘єр-міністр Денис Шмигаль.

Кредит має допомогти Україні подолати економічну кризу, спричинену пандемією коронавірусу, вважають в МВФ.

Нова програма «допоможе владі подолати економічний «шок від COVID-19 зберегти теперішні досягнення та просуватись на шляху важливих структурних реформ зі зменшення основних вразливих факторів ... Це забезпечить готовність України повернутись до зростання та більш широких реформ після завершення кризи», - йдеться в повідомленні представниці МВФ в Україні Іванна Владкової Голлар, виданій після затвердження програми на робочому рівні.

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