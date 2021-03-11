В МВФ відповіли на питання щодо заяви Рожкової про цензуру в Нацбанку

МВФ уважно відслідковує стан незалежності Національного банку а також незалежності, цілісності та ефективності антикорупційних установ в Україні. Про це заявив речник Міжнардоного валютного фонду Джеррі Райс у відповідь на питання преси стосовно того, чи непокоїть МВФ стан незалежності центрального банку України, після заяви першої заступниці НБУ Катерини Рожкової про існування цензури в НБУ

«Незалежність центральних банків - надзвичайно важливий принцип МВФ для всіх країн», - наголосив Райс під час брифінгу для преси у четвер.

«Незалежність Національного банку України - одна із сфер, яку ми уважно відслідковуємо, адже незалежність центрального банку - є ключом до макроекономічної стабільності, довіри до інвесторів, фінансової стабільності, захисту фінансової системи, тощо. Тому для нас це надзвичайно важливе питання.

Я б також додав, що збереження цілісності, незалежності та ефективності українських антикорупційних установ також є ключовою запорукою інвестицій та зростання а також є вимогою теперішньої програми, яку підтримує МВФ і щодо якої триває обговорення».

Дивіться також: Західні інвестори відновлюють свій інтерес до України: які галузі їх цікавлять? Відео