Найбільше зростання заражень COVID-19 у світі за добу зареєстрував ВООЗ

Всесвітня організація охорони доров‘я повідомляє про найбільше зростання випадків зараження коронавірусом зареєстроване за добу.

«Протягом минулих 24 годин ВООЗ отримав інформацію про 106 000 випадків - найбільша добова кількість з часу початку спалаху», - заявив Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адганом Ґебреєсус.

Дві третини нових випадків зареєстровано в чотирьох країнах, сказав посадовець.

Ці чотири країни - США, Росія, Бразилія та Індія. Про це, з посиланням на дані головного епідеміолога ВООЗ Марії ван Керхов, повідомило CNN.

В середу Бразилія зареєструвала найбільшу кількість нових випадків зараження за добу - 19 951. Загальна кількість випадків в країні зросла до 291 579. За кількістю випадків зараження країна перебуває на третьому місці у світі після США та Росії.

Загалом у світі зареєстровано майже п‘ять мільйонів випадків заражень і більше 328 000 смертей від цієї хвороби.

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