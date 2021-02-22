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НАБУ заявило, що повернуло літак, на якому планував полишити Україну екс-посадовець «Приватбанку»

Фото Національного антикорупційного бюро України

Про це відомство повідомило у своєму дописі на сторінці Facebook.

«За оперативною інформацією, експосадовець планував покинути Україну на приватному літаку у напрямку Відня, вилетівши з Дніпра. Завдяки зусиллям керівника групи детективів та Директора #НАБУ, які звернулися до Державіаслужби, літак здійснив посадку в аеропорту «Бориспіль», де розпочато проведення невідкладних слідчих дій», - йдеться у повідомленні.

Національне антикорупційне бюро України також нагадало, що Генпрокурор Ірина Венедіктова погодила повідомлення про підозру колишньому заступнику голови правління ПриватБанку у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України - злочини з привласнення майна у особливо великих розмірах.

Українські ЗМІ, з посиланням на джерела в правоохоронних органах, повідомляють, що йдеться про колишнього заступника голови правління «Приватбанку» Володимира Яценка.

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