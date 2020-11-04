Вибори 2020 стали найдорожчими в історії США - CRP

Більше 14 мільярдів доларів - стільки, за оцінками американської неурядової організації Центр за відповідальну політику (CRP) було витрачено на вибори президента та законодавців, що відбулись цього вівторка у США.

Десять років тому було важко уявити кандидата у президенти з мільярдом доларів, говорить директор CRP Шила Крумгольц.

Найбільшу частку з цих коштів було спрямовано на рекламу та заходи, організовані виборчими штабами кандидатів у президенти.

«Навіть у часи пандемії, всі роблять більше пожертв в 2020 році, від звичайних людей до мільярдерів, які виписують чек з вісьмома нулями, до супер PAC (так званих комітетів політичної дії), чиї правила та обмеження на фінансування відрізняються від тих, якими керуються політичні партії», - заявила організація.

Демократи мали фінансову перевагу над республіканцями, йдеться в повідомленні CRP.

Навіть, якщо не враховувати гроші, витрачені мільярдерами, які брали участь в президентських перегонах, Майклом Блумбергом та Томом Стеєром, кандидати- демократи та відповідні групи витратили 5,5 мільярда доларів, а республіканці - 3,8 мільярда, повідомляє організація.

Пожертви на користь Демократичної партії зросли після того, як кандидат від партії Джо Байден оголосив про вибір Камали Гарріс в кандидати у віце-президенти. Другою подією, яка підштовхнула пожертви, стала смерть судді Верховного суду Рут Гінзбург. Підтримку кампанії Байдена у Флориді надав мільярдер Майкл Блумберг, який у вересні профінансував рекламну кампанію кандидата в штаті на 100 мільйонів доларів, пише The New York Times.

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