Останній день перед виборами у США Трамп та Байден проведуть у так званих «штатах-гойдалках»

Понеділок - останній повний день президентських перегонів у США. У цей день кандидати мають нагоду ще раз звернутись до виборців і наголосити на перевагах своїх платформ.

Президент США Дональд Трамп планує провести п’ять зустрічей з виборцями в понеділок в Північній Кароліні, Пенсильванії, Мічигані та Вісконсині. Ввечері Трамп планує звернутись до виборців у місті Кеноша, штат Вісконсин. Минулого разу Трамп відвідував це місто у серпні. Тоді у місті тривали протести, після того, як афроамериканця Джейкоба Блейка було поранено поліцією.

Байден в понеділок зосередиться на Пенсильванії, голоси в якій можуть стати вирішальним для перемоги на виборах. Переможець у Пенсильванії отримає 20 голосів колегії вибірників з 270 необхідних для перемоги на виборах. Трамп переміг у Пенсильванії в 2016 році, але теперішні опитування вказують на те, що Байден має певну перевагу у цьому штаті. Байден також планує подорож до Огайо. Перемога в цьому штаті дасть 18 голосів колегії вибірників. Наразі опитування показують практично рівноцінну підтримку обох кандидатів серед виборців штату.

Ще перед днем виборів, на цих президентських перегонах вже є рекорди. Більше 94 мільйонів американців вже скористались своїм правом раннього голосування, що майже вдвічі більше за кількість тих, хто проголосував завчасно на президентських виборах 2016 року а також більше 68% голосів відданих під час виборів 2016 року. В Техасі та Гаваях кількість тих, хто вже проголосував на виборах президента перевищила загальну кількість тих, хто голосував там на виборах в 2016 році.

Такі дані ​оприлюднила неурядова організація United States Election Project станом на 2 листопада.

Координатор проекту професор університету Флориди Майкл Макдональд передбачає, що 150 мільйонів виборців із загальної кількості у 239 мільйонів амерканців, голосуватимуть на цих виборах. Явка може бути історично високою, зауважують оглядачі.

Дивіться також: Кандидати у президенти ведуть посилену кампанію у Флориді. Відео