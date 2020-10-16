Екс-міністра оборони Мексики затримали в Лос-Анджелесі за звинуваченнями в наркоторгівлі

Мексиканського генерала Сальвадора Сієнфуегоса, який обіймав посаду міністра оборони Мексики з 2012 по 2018 роки, в четвер заарештували в американському Лос-Анджелесі за звинуваченнями у торгівлі наркотиками та відмиванні коштів.

Американські прокурори звинувачують мексиканського генерала в тому, що він вступав в змову з метою постачання наркотиків до США в 2015-2017 роках, дозволяв наркокартелю Н-2 «безкарно діяти» в обмін на хабарі.

72-річного Сієнфуегоса підозрюють в тому, що він співпрацював зі злочинцями, з якими мав боротись, перебуваючи на високій посаді в своїй країні. Тогочасний президент Мексики Енріке Пенья Нієто долучав військових до «війни проти наркотиків» всередині країни.

Теперішній президент Мексики Андрес Обрадор в п’ятницю заявив, що арешт став свідченням того «як деградувала державна служба під час неоліберального періоду». Він запевнив, що має довіру до теперішніх військових лідерів країни і їх «неможливо корумпувати». Обрадор, який в своїй передвиборчій платформі робив наголос на подоланні корупції, також покладається на військових в програмах боротьби зі злочинністю.

Сієнфуегос - не перший колишній мексиканський високопосадовець, заарештований у США. Минулого року колишнього міністра безпеки країни Ґарсія Луну було заарештовано. Він перебуває під судом в Нью-Йорку за звинуваченнями в отриманні мільйонних хабарів від наркокартелю «Ель Чапо».

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