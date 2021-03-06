Марсохід НАСА здійснив першу подорож поверхнею Червоної планети

Марсохід «Наполегливість» (Perseverance) вперше проїхався Марсом. Подорож не була далекою - ровер проїхав лише 6,5 метра, поїздка тривала 33 хвилини і включала поворот на 150 градусів.

Інженер НАСА Річ Рейбер відзначила історичність першої дослідницької подорожі на поверхні планети. «Це справжній початок нашої подорожі тут, - заявила вона пресі. - Це буде як з Одисеєм, який зустрічав пригоди на шляху. Сподіваюсь, Циклопів не буде, але я впевнена, що про це напишуть багато історій».

Марсохід має попрямувати до місця, що вважається дельтою давньої річки, в пошуках ознак давнього життя на планеті. «Наполегливість» може просуватись на 200 метрів за день.

НАСА також оголосила назву місця, де марсохід здійснив посадку 18 лютого. Цей майданчик названо на честь Октавії Батлер, афроамериканської письменниці- фантастки з Каліфорнії.

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