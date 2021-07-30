НАСА відклала політ Starliner на МКС, після проблем із стиковою станції з російським модулем

29 липня космічна агенція США НАСА та компанія Boeing оголосили про відтермінування тестового польоту Starliner, капсули, призначеної для регулярної доставки астронавтів на Міжнародну космічну станцію. Рішення про перенесення дати польоту було прийнято після проблем зі стиковою російського модуля «Наука» з МКС.

Тестовий запуск Starliner без команди мав відбутись 30 липня. Наступний запуск може відбутись вже 3 серпня. Starliner готовий до польоту, запевнили в НАСА.

«Рішення [про перенесення] надасть команді Міжнародної космічної станції час, щоб продовжити перевірку новоприбулого модуля від Роскосмосу «Наука» і забезпечити готовність станції до прибуття Starliner», - йдеться в повідомленні американського відомства.

20-тонний російський модуль завдовжки 13 метрів мав складнощі із стиковою з МКС у четвер.

Через декілька годин після того, як стиковка все ж відбулась, коли російські космонавти Олег Новицький та Петр Дубров відкривали доступ до модуля зі сторони російської частини станції, двигуни модуля раптово увімкнулись, що розвернуло станцію на 45 градусів.

«Втрата контролю» тривала біля 45 хвилин. Після цього станцію вдалось вирівняти, включивши двигуни на іншому модулі, повідомив представник НАСА Джоель Монтальбано на прес-конференції в четвер.

Команда станції у безпеці, запевнили в НАСА.

В статті використано матеріали Reuters, Голосу Америки.

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