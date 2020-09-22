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НАСА знадобиться $ 28 млрд, щоб повернути астронавтів на Місяць до 2024 року

Фото: Космічний центр НАСА у Флориді

Адміністратор американської космічної агенції НАСА Джим Брайденстін провів презентацію плану «Артеміда» в американському Конгресі. Деталі плану, який передбачає здійснення пілотованої місії та Місяць і першу подорож жінки на Місяць, було оприлюднено сайті НАСА.

План «Артеміда І» передбачає здійснення обороту навколо Місяця автоматизованого апарату в 2021 році, «Артеміда ІІ» - проведення пілотованого обороту навколо Місяця в 2023 році і, зрештою, «Артеміда ІІІ» передбачає приземлення астронавтів на поверхні Місяця і їх тижневе перебування там. Загальна вартість плану - 28 мільярдів доларів.

«Завдяки підтримці обох партій в Конгресі, наша ініціатива з освоєння Місяця 21 століття є реальною для Америки», - заявив Брайденстін. Він підкреслив наукову та економічну мету освоєння Місяця а також важливість створення постійної присутності на природньому супутнику Землі для подальшого освоєння Марсу. Втілення програми будується на партнерстві з приватними компаніями, але залежить від виділення Конгресом 3,2 мільярдів доларів в 2021 році для побудови системи приземлення, заявив адміністратор.

Палата представників США передбачила виділення 600 мільйонів доларів на розробку системи приземлення і НАСА долучила три американські компанії, включаючи SpaceX Ілона Маска, Blue Origin Джеффа Безоса в партнерстві з Draper а також Northrop Grumman до її розробки і виробництва.

Втілення плану означатиме повернення людини на Місяць вперше з 1972 року.

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